Barcelona Clinch Spanish League Title, Consecrate La Liga in Consecutive Years

Barcelona secured their 29th Spanish league title after beating Real Madrid 2-0 in the Clasico on Sunday. Marcus Rashford and Ferran Torres struck in the first half to help Hansi Flick's side clinch La Liga in consecutive years, while consigning Madrid to a trophyless season.
BARCELONA MOVED AN UNASSIABLE 14 POINTS CLEAR OF SECOND-PLACE LOS BLANCOS WITH THREE MATCHES REMAINING. THIS WAS ONLY THE SECOND TIME THE OUTCOME OF LA LIGA HAS BEEN DECIDED DIRECTLY BY THE RESULT OF A CLASICO, WITH RECORD 36-TIME CHAMPIONS REAL MADRID WINNING THEIR FIRST TITLE IN 1932 AFTER A DRAW WITH BARCELONA. FLICK’S TEAM WERE DISAPPOINTED TO BE KNOCKED OUT IN THE CHAMPIONS LEAGUE QUARTER-FINALS BY ATLETICO MADRID IN APRIL, BUT WERE STILL DETERMINED TO CELEBRATE IN STYLE.
THIS TITLE IS MORE SPECIAL FOR WINNING IT AT HOME AGAINST MADRID, NOW WE HAVE TO ENJOY IT WITH THE FANS, BARCELONA MIDFIELDER FRENKIE DE JONG TOLD MOVISTAR. WE HAVE BEEN THE BEST TEAM IN SPAIN — OF COURSE WE (ALSO) WANT TO WIN THE CHAMPIONS LEAGUE, THAT’S THE OBJECTIVE.
NEXT YEAR WE WILL HAVE ANOTHER OPPORTUNITY. MADRID ARRIVED AT THE MATCH EMBROILED IN CHAOS, AFTER MIDFIELDER FDE VALVERDE WAS RULED OUT WITH A HEAD INJURY FOLLOWING A TRAINING GROUND SCUFFLE WITH TEAM-MATE AURELIEN TCHOUAMENI, WHO STARTED. BARCELONA COACH FLICK RECEIVED BAD NEWS BEFORE THE GAME, WITH HIS FATHER PASSING AWAY, BUT TOOK HIS PLACE ON THE TOUCHLINE REGARDLESS, TO OVERSEE HIS SIDE’S COMFORTABLE TRIUMPH.
THE GERMAN OPTED FOR THE ENERGETIC RASSHFORD, ON LOAN FROM MANCHESTER UNITED, ON THE RIGHT WING IN PLACE OF INJURED TEENAGE STAR LAMINE YAMAL. BARCELONA, WHO ONLY NEEDED TO AVOID DEFEAT, CAME OUT WITH THEIR EYES FIRMLY LOCKED ON THE PRIZE, RACING INTO A TWO-GOAL LEAD INSIDE 18 MINUTES. RASHFORD OPENED THE SCORING WITH A SUPERB FREE-KICK, WHIPPING THE BALL INTO THE TOP LEFT CORNER FROM A POSITION 20 YARDS OUT, RIGHT OF CENTRE.
TORRES DOUBLED THE HOSTS’ ADVANTAGE AT A JUBILANT CAMP NOU, THE 62,000-STRONG CROWD ENJOYING THE FIRST CLASICO BACK THERE SINCE THE STADIUM WAS REOPENED. DANI OLMO PRODUCED A CLEVER BACKHEEL TO ALLOW TORRES TO BURST INTO THE BOX AND RAM PAST THIBAUT COURTIOS. GOHNZO GARCIA, PLAYING IN PLACE OF INJURED MADRID SUPERSTAR KYLIAN MBAPPE, PRODED NARROWLY WIDE AFTER RACING IN BEHIND BARCELONA’S HIGH DEFENSIVE LINE.
URGED ON BY COACH ALVARO ARBELOA ON THE TOUCHLINE, UNLIKELY TO BE AT THE HELM NEXT SEASON, MADRID BATTLED TO STEM THE BLEEDING. RASHFORD COULD HAVE ADDED A THIRD BEFORE THE BREAK BUT FIRED WIDE, WITH FERMIN LOPEZ UNMARKED AND WELL PLACED TO FINISH. TORRES SHOULD HAVE STRUCK EARLY IN THE SECOND HALF BUT COURTIOS SAVED FROM THE SPAIN INTERNATIONAL AS HE RAN THROUGH.
JUDE BELLERENG PUT THE BALL IN BARCELONA’S NET BUT THE GOAL WAS RULED OUT FOR OFFSIDE, WHILE JOAN GARCIA THWARTED VINICIO JRAS, AS MADRID THREATENED. BARCELONA FANS BATTED INFLATABLE BEACH BALLS AROUND TO TAUNT THE BRAZILIAN OVER HIS UNFILLED BALLON D’OR AMBITION, AND LAPPED UP THE PARTY ATMOSPHERE. COURTIOS SAVED FROM SUBSTITUTES RAPHINA, BACK AFTER INJURY, AND ROBERT LEWANDOWSKI AS MADRID SAW OUT THE REMAINDER OF THE MATCH WITHOUT TAKING FURTHER DAMAGE.
FLICK’S SIDE REMAIN ON COURSE TO MATCH THE RECORD OF 100 POINTS IN A LEAGUE SEASON AND CAN WIN ALL THEIR HOME MATCHES IF THEY DEFEAT REAL BETIC IN THE ONE REMAINING. MEANWHILE MADRID FINISH A SECOND CONSECUTIVE SEASON WITHOUT A MAJOR TROPHY, STARING DOWN THE BARREL OF A SUMMER RESHIFFE, INCLUDING FORMER COACH JOSE MOURINHO BEING LINKED WITH A POTENTIAL RETURN
