Dean Byrne Conviction Appeal: Supreme Court to Consider Whether It Can Ever Be Lawful to Persuade a Witness Not to Give Evidence

Lawyers for Dean Byrne argue that no offence is committed where a person uses lawful means to persuade a witness not to give false evidence. Byrne tried to persuade a witness not to give evidence in the trial of Aaron Brady, who was convicted of murdering Det Garda Adrian Donohoe. The Supreme Court will consider the question as to whether it can ever be lawful to seek to persuade a witness not to give evidence.

Lawyers for Dean Byrne argue that no offence is committed where a person uses lawful means to persuade a witness not to give false evidence.

Byrne tried to persuade a witness not to give evidence in the trial of Aaron Brady, who was convicted of murdering Det Garda Adrian Donohoe. In its determination this week, the Supreme Court said Byrne seeks to challenge the’s decision in December to reject his bid to overturn his conviction for trying to persuade a witness in Brady’s trial not to give evidence.

The court will consider the question as to whether it can ever be lawful to seek to persuade a witness not to give evidence. Last December, in dismissing Byrne’s appeal against the perversion of justice conviction, Judge Brian O’Moore said Byrne had tried to dissuade witness Daniel Cahill from giving evidence against Brady by contacting a member of Cahill’s family.

Cahill’s evidence in the murder trial was that Brady confessed to him on three occasions that he had murdered a Garda. O’Moore noted that Byrne’s lawyers had argued that no offence is committed where a person uses lawful means to persuade a witness not to give false evidence.

However, O’Moore noted the ‘lack of analysis’ by Byrne as to whether Cahill’s statement was incorrect. The judge found that the Special Criminal Court was correct in finding that Byrne had used unlawful means in attempting to dissuade Cahill by sending the witness’s Garda statement to a third party.

This week’s determination notes that the particulars of the offence were that Byrne ‘conspired with Aaron Brady to persuade Daniel Cahill, a prosecution witness, not to give evidence, a course of conduct which had a tendency to, and which was intended to, pervert the course of public justice, contrary to common law’. Byrne argued the evidence in the case was ‘consistent with a belief on his part that Mr Cahill’s evidence would be untrue’.

It was further argued that persuasion not to give false evidence, or even truthful evidence, would not be a perversion of the course of justice and could not be an offence unless unlawful means – such as bribery or threats – were used. Byrne claims the persuasion was not ‘in itself’ unlawful while the prosecution maintained that all attempts to persuade a witness not to give evidence amounted to attempts to pervert the course of justice.

The prosecution had argued at the Special Criminal Court that Byrne showed his ‘true attitude’ when he was recorded calling Cahill a ‘f***ing rat c***, filthbag rat bastard of a thing’. The question before the Supreme Court is considered one of ‘public importance’, regarding whether ‘it can ever be lawful to seek to persuade a witness not to give evidence’





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