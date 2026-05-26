GAA's Disciplinary System and High-Profile Incidents

The GAA's disciplinary system has improved over the years, but high-profile incidents like the one involving Donegal manager Jim McGuinness and a Kerry player are not dealt with effectively. The CCCC's non-interventionist approach has been welcomed in the refereeing community, but it makes the CCCC look ineffective when high-profile incidents are missed in the biggest games and not addressed later.
Donegal manager Jim McGuinness was recorded pushing a Kerry player during a confrontation involving members of both teams. The incident was caught on video and reached a massive audience over the weekend.
The GAA's Central Competitions Control Committee (CCCC) decided not to intervene in the matter, citing the referee's failure to take any action on the day. The CCCC's non-interventionist approach has been welcomed in the refereeing community, but high-profile incidents like this one make the CCCC look ineffective. The disciplinary system depends on the CCCC having the courage to act.
Comparisons with the Ger Brennan incident, where the Dublin manager was given a 12-week suspension for an altercation, show that the critical difference was the referee's red card. The CCCC's report in that case gave huge weight to the referee's report, considering it correct in all factual matters. The referee's report in the Killarney incident did not mention the incidents involving McGuinness or Clifford
