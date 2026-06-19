The new customs duty on online shopping from non-EU countries will become effective from July 1st, 2022. The charge is €3 per item, regardless of the value of the order. This change affects both EU and non-EU retailers shipping goods to Ireland. The new rules are being driven by the surge in low-value imports from Chinese retailers posing risks to consumers and undermining fair competition.
The new customs duty on online shopping from non-EU countries will become effective from July 1st, 2022. The charge is €3 per item, regardless of the value of the order.
This change affects both EU and non-EU retailers shipping goods to Ireland. The new rules are being driven by the surge in low-value imports from Chinese retailers posing risks to consumers and undermining fair competition. The temporary €3 charge will apply until July 1st, 2028, after which normal customs duties will apply, depending on the type of good
New Customs Duty Online Shopping Non-EU Countries Ireland EU Chinese Retailers Safety Standards Competition Value Of Order Item EU-Wide Legislation Commission De Minimis Regime Surge In Imports Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ronan Keating's daughter Ali supports new Galway jockey boyfriend at Royal Ascot racesThe 20-year-old has gone official with her new boyfriend Rossa Ryan, who won big at the races, coming first in the Copper Horse Stakes, which is worth nearly €130k in prize money
Read more »
Commission Finds Serious Dereliction of Duty by Senior Garda Officers in 1980s Abuse CaseA Commission of Investigation into complaints against former sports coach John Kenneally found senior Garda officers failed in their duty when they learned of his sexual abuse of a boy in the late 1980s. The report also criticized the South Eastern Health Board for not following through on complaints. Kenneally, from a prominent political family, was later sentenced for assaults on 15 teenagers. The Minister for Justice suggested victims are owed a government apology.
Read more »
BMW announces Irish price for its new 900km i3 electric saloonNew i3 will be more affordable than its Mercedes rival, the new C-Class
Read more »
Marks & Spencer warns EU customs charge could curb Irish product range and future investmentMarks & Spencer says the EU's new €3 per‑item charge on goods shipped from the UK to Ireland, due from July 1, will add significant cost and complexity to its Irish operations, threatening a full product range and future investment decisions, as similar retailers have already withdrawn from the market.
Read more »